Dut yaprakları kaşık, su kabakları kepçe olarak kullanılıyor! Meşe külüyle harmanlayıp 2 gün 3 gecede yapıyorlar
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mücennes üzümünde bağ bozumu yapıldı. Üzüm meşe külü ile harmanlanıp, iki günde pekmez yapılıyor. Dut yapraklarının kaşık olarak kullanıldığı, bölgede yetişen su kabaklarının kepçe yapıldığı, nostaljik görüntüler sunan pekmez yapımı 2 gün 3 gece boyunca sürüyor.
Çeralan Mahallesi'nde Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın da katılımı ile gerçekleşen bağ bozumu ve pekmezin zorlu mesai başladı.