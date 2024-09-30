Dut yaprakları kaşık, su kabakları kepçe olarak kullanılıyor! Meşe külüyle harmanlayıp 2 gün 3 gecede yapıyorlar

Meşe külünün lezzetini farklı kıldığını aktaran üretici Ayşe Umut, “Bağ hasadını tamamladık. Burada önce çuvallara koyarak üzümün suyunu çıkarırız. Kazanlara özel hazırladığımız meşe ve mezla ağacı külünü karıştırarak kazanlarımız saatlerce kaynar. Ben daha önce toprak ve kireçle de denedim ama meşe külünün vermiş olduğu lezzet ve renk farklı oluyor. Pekmezin daha lezzetli olmasını sağlıyor. 3 gece 2 gün boyunca bu kazanlar kaynayacak. Zor ama lezzetli bir ürün elde ediyoruz” diye konuştu.