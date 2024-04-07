Duvarları dele dele döviz bürosuna ulaştılar! Film gibi soyguna alarm engeli

"İÇERİDE 5-6 SAATLİK BİR ZAMAN GEÇİRMİŞLER"

Döviz bürosunun ortağı Çağlar Kaya, "Bizim alarm sistemimiz darbe uyarısı veriyor. Saat 07.13'te bize uyarı geldi, kameradan kontrol ettik ama herhangi bir şey göremedik. İçeride hırsız beklerken kasanın arkasından girdikleri için bunu göremedik. Apar topar dükkana geldik. İçeride 5-6 saatlik bir zaman geçirmişler ve kaza kaza gelmişler. Çok şükür herhangi bir maddi hasarımız yok" dedi.