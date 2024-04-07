Duvarları dele dele döviz bürosuna ulaştılar! Film gibi soyguna alarm engeli
Bağcılar'da, binanın duvarında açtıkları delikten önce kasap dükkanına sonra döviz bürosunun kasasına ulaşan hırsızlar, oksijen tüpü ile döviz bürosunun kasasını eritmeye çalışırken, alarm sistemi devreye girdi. Hırsızlar ise yanlarında getirdikleri malzemeleri bırakıp olay yerinden kaçtı. Döviz bürosu sahibi Çağlar Kaya, "İçeride 5-6 saatlik bir zaman geçirmişler ve kaza kaza gelmişler" dedi.
Bağcılar'da kimliği belirsiz kişiler, binanın duvarında açtıkları delikten önce döviz bürosunun bitişiğindeki kasaba girdi. Delikten geçmeyi başaran soyguncular, daha sonra kasap dükkanının balkon kısmından içeri girerek, bitişiğindeki döviz bürosunun duvarını delmeye başladılar. Tam olarak kasanın konumlandırıldığı kısımda delik açan soyguncular, kasap dükkanından kasaya ulaştı.