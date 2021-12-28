Düveyi kurtarmaya giden ekip de çamura saplandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çamura saplanan düveyi kurtarmaya giden ekip aracı da çamura saplandı. AKS 110 aracı arkadan gelen itfaiye aracı tarafından, düve ise kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.

Haberler - DHA 28.12.2021 - 08:07

Düveyi kurtarmaya giden ekip de çamura saplandı - 1

İtfaiyeye, dün saat 16.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi Kışla Deresi mevkiinde bir düvenin çamura saplandığı ihbarı yapıldı.

Düveyi kurtarmaya giden ekip de çamura saplandı - 2

Bölgeye AKS 110 ekibi sevk edildi. AKS 110 ekip aracı, Selvilitepe Mahallesi Filibe Tepe mevkiine geldiğinde çamura saplandı.

Düveyi kurtarmaya giden ekip de çamura saplandı - 3

Çamura saplanan AKS 110 aracının yardımına aynı ihbar için bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri yetişti. AKS 110 aracı, bulunduğu yerden halatla itfaiye aracına bağlanarak 30 dakikalık çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Düveyi kurtarmaya giden ekip de çamura saplandı - 4

İtfaiye ekipleri, aracın, saplandığı çamurdan kurtarılmasının ardından kepçeyle Çepnidere Mahallesi'ne ulaştı.

Düveyi kurtarmaya giden ekip de çamura saplandı - 5

İtfaiye erleri, halatla bağladıkları düveyi kepçeyle çekerek saplandığı çamurdan kurtardı. Kurtarılan düve sahibine teslim edildi.

Düveyi kurtarmaya giden ekip de çamura saplandı - 6

Düzenin sahibi Mutlu Karayel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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