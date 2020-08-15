Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet K'nin evinde şüpheli bir şekilde pencereden düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen toprağa verildi. Henüz 17 yaşında olan kızına gözyaşları içinde veda eden baba, "Kızım için adalet istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı 15.08.2020 - 12:49

Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı - 1
Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı.
Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı - 2
Duygu Delen'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Bahaddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada kızının tabutuna elini sürerek ağlayan baba Bülent Delen "Kızım için adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü böyle kolay olamaz. Böyle olmaz, kızım tabutun içinde." diyerek gözyaşı döktü.

Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı - 3
Anne Şenel Delen'in de oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Genç kızın arkadaşları da acılarını kelimelerle ifade edemediklerini belirtti.
Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı - 4
Duygu Delen'in cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı - 5
Bu arada, genç kızın ailesi, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında taziye yapmayacaklarını bildirdi.

Önceki gün Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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