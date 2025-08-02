Duygulandıran hareket: Tek varlıkları olan evi jandarmaya bağışladılar
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan Muammer (82)-Satı Güneş (76) çifti, 1 dönüm arazi ile içinde bulunan tek katlı evi Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. 5 çocukları da doğumdan kısa süre sonra ölen çift, evi ve araziyi jandarmaya bağışlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Bolvadin'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan Muammer ve Satı Güneş çifti, kendi yaptırdıkları evi ve evin bulunduğu araziyi jandarmaya bağışlama kararı aldı. Dünyaya gelen 5 çocuğunun tamamını birkaç ay yaşadıktan sonra kaybeden, geride miras bırakabilecekleri kimse olmayan Güneş çifti, tek varlıkları olan tek katlı ev ile 1 dönümlük araziyi haziran ayında Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.