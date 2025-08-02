Duygulandıran hareket: Tek varlıkları olan evi jandarmaya bağışladılar

"GÖNLÜMÜZCE VERDİK"

Muammer Güneş, uzun süredir düşündükleri bağışı, Jandarma Komutanlığı vasıtasıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "1966 yılında evlendim, 5 çocuk oldu, 5'i de vefat etti. Evimi bahçesiyle birlikte bağışlıyorum Jandarma Vakfı'na, askeriyeye. Evi kendimiz yaptık, yerini satın aldık. 1 kez hacca gittik, 5 sefer umreye gittik. Allah'a binlerce şükür, yapacak bir şeyimiz yok. 'Şunu şuraya yapayım' diye bir şey yapmadım. Evimi de askeriyeye bağışladım, helali hoş olsun. Kendimiz düşünerek, kalbimizden gelerek, gönlümüzce verdik" dedi.



