Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden olan Yarsuvat için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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İHA - Anadolu Ajansı 12.09.2021 - 16:25

Önceki gün 84 yaşında vefat eden Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden olan Duygun Yarsuvat için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Cenaze namazına katılanlar arasında aile yakınlarının yanında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların eski başkanlarından Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinden Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, Teknik Direktör Fatih Terim’in eski yardımcılarından Ümit Davala da vardı.

Merhum Duygun Yarsuvat’ı 'Çok özel bir insandı' sözleriyle tanımlayan Metin Öztürk, "Duygun başkanımız hepimiz için çok özeldi. Birlikte çalışma onuruna sahip oldum. Başkanımız biliyorsunuz divan başkanlığımızı, cemiyetimizin başkanlığını yaptı. Üniversitemizin rektörlüğünü yaptı. Çok özel bir insandı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın'' dedi.

Duygun Yarsuvat’ın kendisi için öneminden bahseden Abdurrahim Albayrak, "4. yıldızı beraber taktık, çok büyük emeği vardır. Çok şey öğrendim ondan ve keşke bir dönem daha beraber çalışsaydık. Huzur içerisinde uyusun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, oğluna, bütün torunlarına, akrabalarına hepsine bütün Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Duygun Yarsuvat’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Yalova’ya gönderildi.

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