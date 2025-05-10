Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul'da kuzeni Duygu Şahin'i öldüren Talip Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Hazırlanan iddianamede cinayete ilişkin kan donduran ayrıntılar yer aldı.

Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - 1

İstanbul Pendik'te kuzeni Duygu Şahin'i öldüren Talip Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - 2

Olay, geçen yıl 29 Ekim günü saat 05.36 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa'dan İstanbul'a akraba ziyareti için gelen Duygu Şahin, kuzeni Talip Yıldız ile eğlence mekanına gitti.

Gece saatlerinde eve dönen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talip Yıldız'ın, Duygu Şahin'i dövdükten sonra defalarca bıçakladığı belirtildi.

Talip Yıldız'ın babası, oğlunun bir kızı öldürdüğünü ve odadan çıkmadığını belirterek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Duygu Şahin'i yerde yüzüstü ve yarı çıplak halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - 3

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şahin'in ölümüne ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Talip Yıldız, babası, kız kardeşi ve annesinin ifadelerine yer verildi.

Duygu Şahin ile Talip Yıldız'ın teyze çocukları olduğu ve Şahin'in olaydan önce kuzeninin evinde kaldığı, olay günü kuzeni Yıldız ile eğlenmek için dışarı çıktıkları belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Duygu Şahin'in kuzeni olduğunu, aralarında gönül ilişkisinin başladığını öne süren sanık Talip Yıldız'ın ifadesi de yer aldı.

Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - 4

Yıldız ifadesinde, "Duygu ile aramızda bir gönül ilişkisi olmaya başladı ve kendisiyle sevgili olduk, hatta bugüne kadar evlilik planları bile yapıyorduk. Yılbaşı akşamı Duygu ile beraber İstanbul'a geldik. Yaklaşık 10 gün bizde kaldı. Sevgiliydik fakat akraba olduğumuzdan dolayı kimsenin bu durumdan haberi yoktu." dedi.

"Bursa'ya döndü ve hiç buluşmadık. Telefon üzerinden mesajlaşıyorduk, görüntülü konuşuyorduk." diyen Yıldız, "Evlilik konusunda konuşmalarımız oldu. Ben de iyi durumdaydım ve kendime gelmiştim. Eve geldik ve direkt benim odama geçtik. Duygu ağabeyimin yatağına, ben de kendi yatağıma uzandım." dedi.

Konuşma sırasında Duygu Şahin'in eski sevgilisi tarafından aldatıldığını söylemesi üzerine sinirlendiğini belirten Talip Yıldız, "Duygunun boğazını sıktım, defalarca yumruk attım. Daha sonra Duygu birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Ben de 'Seni öldürürüm' dedim. Duygu bağırmaya başladı, ben ellerimle ağzını kapattım ve ses çıkarmasını engelledim, boğazından tutup sürükledim. Gözüm dönmüştü, bayılmış olabilir ses çıkarmıyordu." dedi.

Yıldız daha sonra cinayeti işlediğini anlattı.

Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - 5

"DUYGU'YU KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

Sanık Talip Yıldız'ın babasının ifadesi de iddianamede yer aldı. Olaydan önce Talip ile Duygu arasında herhangi bir samimiyet sezmediğini belirten baba Refik Yıldız, "Duygu'yu kanlar içinde gördüm. 'Ne yaptın oğlum?' diye sordum, oğlumun elinde kırmızı saplı bir ekmek bıçağı vardı. Bana doğru 'Gelme üstüme, ben öldürdüm, polisi çağır' diye bağırdı. Oğlum kapıyı kapattı. İlk defa oğlumu bu şekilde delirmiş gördüm." diye konuştu.

Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - 6

ADLİ TIP RAPORU

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu da yer aldı.

Raporda, Duygu Şahin'in vücudunda 45 adet kesici-delici alet yarası tespit edildiği belirtildi.
Dış muayene sonucu yaralanmaların bir kısmının öldürücü nitelikte olduğu, diğer yaralanmaların ise öldürücü nitelikte olmadığı kaydedildi.

Raporda, ölümün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - 7

DOSYAYA GİREN TELEFON KAYITLARI

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan rapor da iddianamede yer aldı.
Rapora göre, Duygu Şahin'in incelenen telefonunda sanık Talip Yıldız'ın "TY" ismiyle kayıtlı olduğu, 10 Ekim 2024'de WhatsApp üzerinden Duygu Şahin'in yaptığı paylaşıma sanık Talip Yıldız'ın mesaj gönderdiği ve bu tarihten itibaren mesajlaşmaların düzenli şekilde silindiği tespit edildi.

Ayrıca, sanığın olay günü saat 01.57'de Duygu Şahin'i aradığı, ancak bu aramanın cevapsız çağrı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İddianamede, Talip Yıldız'ın ikrarı, otopsi raporu ve tanık beyanları doğrultusunda, Duygu Şahin ile duygusal bir yakınlık kurduğu, Şahin'in hayatında başka biri olduğunu öğrenmesi üzerine öfkelendiği, çok sayıda yumruk atıp darbe etkisiyle bayılmasına sebep olduğu, ardından mutfaktan aldığı bıçakla 23'ünün öldürücü toplam 45 bıçak darbesiyle öldürdüğü kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanık Talip Yıldız hakkında, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmek üzere gönderildi.

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