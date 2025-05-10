Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

DOSYAYA GİREN TELEFON KAYITLARI
Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan rapor da iddianamede yer aldı.
Rapora göre, Duygu Şahin'in incelenen telefonunda sanık Talip Yıldız'ın "TY" ismiyle kayıtlı olduğu, 10 Ekim 2024'de WhatsApp üzerinden Duygu Şahin'in yaptığı paylaşıma sanık Talip Yıldız'ın mesaj gönderdiği ve bu tarihten itibaren mesajlaşmaların düzenli şekilde silindiği tespit edildi.
Ayrıca, sanığın olay günü saat 01.57'de Duygu Şahin'i aradığı, ancak bu aramanın cevapsız çağrı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
İddianamede, Talip Yıldız'ın ikrarı, otopsi raporu ve tanık beyanları doğrultusunda, Duygu Şahin ile duygusal bir yakınlık kurduğu, Şahin'in hayatında başka biri olduğunu öğrenmesi üzerine öfkelendiği, çok sayıda yumruk atıp darbe etkisiyle bayılmasına sebep olduğu, ardından mutfaktan aldığı bıçakla 23'ünün öldürücü toplam 45 bıçak darbesiyle öldürdüğü kaydedildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Sanık Talip Yıldız hakkında, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianame İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmek üzere gönderildi.