Duygu'nun katilinden kan donduran itiraflar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Yıldız ifadesinde, "Duygu ile aramızda bir gönül ilişkisi olmaya başladı ve kendisiyle sevgili olduk, hatta bugüne kadar evlilik planları bile yapıyorduk. Yılbaşı akşamı Duygu ile beraber İstanbul'a geldik. Yaklaşık 10 gün bizde kaldı. Sevgiliydik fakat akraba olduğumuzdan dolayı kimsenin bu durumdan haberi yoktu." dedi.

"Bursa'ya döndü ve hiç buluşmadık. Telefon üzerinden mesajlaşıyorduk, görüntülü konuşuyorduk." diyen Yıldız, "Evlilik konusunda konuşmalarımız oldu. Ben de iyi durumdaydım ve kendime gelmiştim. Eve geldik ve direkt benim odama geçtik. Duygu ağabeyimin yatağına, ben de kendi yatağıma uzandım." dedi.

Konuşma sırasında Duygu Şahin'in eski sevgilisi tarafından aldatıldığını söylemesi üzerine sinirlendiğini belirten Talip Yıldız, "Duygunun boğazını sıktım, defalarca yumruk attım. Daha sonra Duygu birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Ben de 'Seni öldürürüm' dedim. Duygu bağırmaya başladı, ben ellerimle ağzını kapattım ve ses çıkarmasını engelledim, boğazından tutup sürükledim. Gözüm dönmüştü, bayılmış olabilir ses çıkarmıyordu." dedi.

Yıldız daha sonra cinayeti işlediğini anlattı.