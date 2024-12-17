Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı?

İzmir’de iki yıl önce havlupana asılı halde cansız bedeni bulunan Duygu Bölükbaş’ın ölümüne ilişkin ilk duruşma görüldü. Olaydan 1,5 yıl sonra tutuklanan erkek arkadaş Emre Turan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame ise Turan’ı yalanlıyor. İddianamede kadının cansız bedeninin bulunduğu duvar ile bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, kadının kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Mahkeme heyeti Turan’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı? - 1

İzmir’de bir evde cansız bedeni bulunan Duygu Bölükbaş’ın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü.

Olay, 3 Kasım 2022 tarihinde bir sitede meydana geldi.

Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş’ın intihar ettiğini söyledi.

İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi’nden alınan raporda Duygu’nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan’ın DNA’sının bulunduğu belirtildi.

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Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı? - 2

“İNTİHARA MEYİLLİ DEĞİLDİ”

Bölükbaş’ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde Bölükbaş’ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti.

“TURAN DAHA ÖNCE ELİNDE BIÇAKLA EVE GİRMEYE ÇALIŞTI”

Yürütülen soruşturmada site güvenlik görevlilerinin ifadesinde Emre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi.

“İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET”

Soruşturma sonunda elde edilen elde edilen bilgi ve belgelerle olayın intihar değil kasten öldürme suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine şüpheli Emre Turan hakkında geçen mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Turan, olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart’ta tutuklandı.

Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı? - 3

İDDİANAME TURAN’I YALANLADI

Hazırlanan iddianamede Bölükbaş’ın çarşaf ile kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı.

Bölükbaş’ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği de iddianamede yer aldı.

Savcı, Emre Turan için kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. için ise yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı? - 4

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Duygu’nun ölümüne ilişkin davada ilk duruşma geçtiğimiz gün görüldü.

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Turan, “Katil değilim. Üzerime düşeni yaptım. Rahmetli eşim kendini asınca kurtarmak için her şeyi yaptım.” dedi.

Olay günü taşındıklarını ve aralarında sorun olmadığını savunan Turan, “Halam taşınma işleri için yardıma geldi. Duygu’yu sordu ve lavaboda olduğunu söyledim. Birkaç kez kapıyı çaldı. Ses gelmeyince şüphelendim ve kapıyı söküp içeri girdim. Duygu’nun cesedini gördüm. Yaşatma mücadelesine girdim.” diye konuştu.

Mahkeme başkanının Bölükbaş'ın havlupanla nasıl intihar ettiğini sorması üzerine Turan, “Havlupanın en köşesinden kendini astığını düşünüyorum. Onu kaldırmak isterken oradaki temizlik malzemelerine kafasını çarptı. Yara da o yüzden oldu. 112’yi ben aradım” ifadelerini kullandı.
Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı? - 5

HALA: EMRE KAPIYI ASINCA KENDİNİ ASTIĞINI GÖRDÜM

Turan'ın ardından söz verilen tutuksuz sanık S.T., “Kapıyı çaldım Emre açtı. Duygu'yu sordum 'tuvalette' dedi. Birkaç kez kapıyı çaldım. Açılmadı. Emre kapıyı açınca kendini astığını gördüm. Tüm gücümle apartmanda bağırdım. Yardım istedim” dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ: DAHA ÖNCE KAVGA ŞİKAYETLERİ GELİYORDU

Sanıkların ve müştekilerin ardından tanıklara söz verildi.

Sitenin güvenlik görevlisi Ü.G., “Kavga anonsu olarak ihbar geldi. Sanığın 'Karım intihar etti yetişin' diye sesini duydum. Kapıyı çaldık. Bilinci kapalıydı. Solunum ve nabzı yoktu. Kalp masajına başladım. Alnında kesi şeklinde yara vardı.” dedi.

Görevli Ü.G., “Daha önce de kavga şikayetleri geliyordu. Birkaç nöbetimde denk geldi.” diye konuştu.

Tanık olarak dinlenilen Duygu Bölükbaş'ın halası N.K. de yeğeninin sürekli olarak şiddet gördüğünü söyledi.
Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı? - 6

TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK

Savunmaların ardından heyet ara kararını açıkladı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 27 Şubat 2025’e erteledi.
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