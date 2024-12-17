Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı?
İzmir’de iki yıl önce havlupana asılı halde cansız bedeni bulunan Duygu Bölükbaş’ın ölümüne ilişkin ilk duruşma görüldü. Olaydan 1,5 yıl sonra tutuklanan erkek arkadaş Emre Turan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame ise Turan’ı yalanlıyor. İddianamede kadının cansız bedeninin bulunduğu duvar ile bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, kadının kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Mahkeme heyeti Turan’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.
İzmir’de bir evde cansız bedeni bulunan Duygu Bölükbaş’ın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü.
Olay, 3 Kasım 2022 tarihinde bir sitede meydana geldi.
Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş’ın intihar ettiğini söyledi.
İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi’nden alınan raporda Duygu’nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan’ın DNA’sının bulunduğu belirtildi.