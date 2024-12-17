Duygu’nun ölümünde ilk duruşma: Cinayet mi, intihar mı?

İDDİANAME TURAN’I YALANLADI

Hazırlanan iddianamede Bölükbaş’ın çarşaf ile kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı.

Bölükbaş’ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği de iddianamede yer aldı.

Savcı, Emre Turan için kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. için ise yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.