Duyunca herkesin irkildiği mesleklerini severek yapıyorlar

Türkiye'de son yıllarda gassallık, en çok merak edilen meslekler arasında yer alıyor. Erkeklerin zorlanarak yaptığı mesleği büyük bir özveriyle yapan Gaziantep'teki kadın gassallar ise bazen yakınlarının bile yaklaşamadığı cenazeleri son yolculuklarına özenle hazırlamaya devam ediyor.

Kadın gassallar, mesleklerinin bilinmeyenlerini ve unutamadıkları anları, ilginç sözlerle anlattı.

Gaziantep Asri Mezarlık'taki büyükşehir belediyesine bağlı gasilhanede 5 yıldır özveriyle mesleğini yapan kadın gassal Fehime Erdoğan, "İnsanlara yardımcı olmak, halden anlamak ve o an acılarına ortak olmak hoşuma gidiyor'' dedi.

''PARÇALANMIŞ CENAZELER DE GELİYOR''

Fehime Erdoğan, "Özellikle deprem döneminde mesleğimi yaparken çok etkilendim. Her türlü cenaze gördük. Unutamadığımız çok an oluyor ama alışıyoruz. Ben özellikle genç ölülerden ve çocuklardan çok etkileniyorum. Yaşanmışlıklar ve tanıdık eş, dost, akraba ölümlerinden de çok etkileniyoruz bu işi yaparken. Bunun dışında bazen vücut bütünlüğü bozulmuş, parçalanmış cenazeler de geliyor. Onlar da bizi çok etkiliyor ama işimizin gereğini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Erdoğan, "İlk zamanlar çevremden çok olumsuz tepki aldım, 'bu mesleği nasıl yapıyorsun başka meslek yok mu?', 'senin yaptığın yemekleri yemem' gibisinden çok şey söyleyen oldu. Tam tersi olarak 'ne güzel mesleğiniz var', 'size saygı duyuyorum' diyen de oluyor. Bunlar ister istemez bizi etkiliyor ama ben yine de işimi severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep'te 12 yıldır gassallık yaptığını söyleyen Bedriye Çopur ise "Bence gassallık kutsal bir meslek. Ben işimi severek yapıyorum'' dedi.

''HER SEFERİNDE ÇOK KÖTÜ OLUYORUM''

Çopur, "Ben özellikle genç cenazelerden çok etkileniyorum. Her seferinde çok kötü oluyorum. Çoğu zaman o ailelerle birlikte o acıları biz de yaşıyoruz. Depremde de çok etkilenmiştim. Benim annem vefat etti, o yüzden ne zaman bir yaşlı cenaze gelse annemi hatırlıyorum. Gençler öldüğü zaman kendi çocuklarım geliyor aklıma ve çok kötü oluyorum. Psikolojik olarak çöktüğümüz, yıkıldığımız çok an oluyor" diye konuştu.

