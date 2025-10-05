Duyunca herkesin irkildiği mesleklerini severek yapıyorlar
Türkiye'de son yıllarda gassallık, en çok merak edilen meslekler arasında yer alıyor. Erkeklerin zorlanarak yaptığı mesleği büyük bir özveriyle yapan Gaziantep'teki kadın gassallar ise bazen yakınlarının bile yaklaşamadığı cenazeleri son yolculuklarına özenle hazırlamaya devam ediyor.
Kadın gassallar, mesleklerinin bilinmeyenlerini ve unutamadıkları anları, ilginç sözlerle anlattı.
Gaziantep Asri Mezarlık'taki büyükşehir belediyesine bağlı gasilhanede 5 yıldır özveriyle mesleğini yapan kadın gassal Fehime Erdoğan, "İnsanlara yardımcı olmak, halden anlamak ve o an acılarına ortak olmak hoşuma gidiyor'' dedi.