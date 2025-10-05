Duyunca herkesin irkildiği mesleklerini severek yapıyorlar

Erdoğan, "İlk zamanlar çevremden çok olumsuz tepki aldım, 'bu mesleği nasıl yapıyorsun başka meslek yok mu?', 'senin yaptığın yemekleri yemem' gibisinden çok şey söyleyen oldu. Tam tersi olarak 'ne güzel mesleğiniz var', 'size saygı duyuyorum' diyen de oluyor. Bunlar ister istemez bizi etkiliyor ama ben yine de işimi severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep'te 12 yıldır gassallık yaptığını söyleyen Bedriye Çopur ise "Bence gassallık kutsal bir meslek. Ben işimi severek yapıyorum'' dedi.