Düzce bayram namazı saati 2025: Düzce Kurban Bayramı namaz vakitleri (Diyanet) Düzce'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Düzce'de bayram namazı saat kaçta? sorusu bayram için sayılı saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakitlerini ayrıca duyurdu. Kurban Bayramı namazının ardından müslümanlar, camilerde bayramlaşacak ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapacaklar ise namaz saatine göre hareket edecek. Peki Düzce bayram namazı saat kaçta? İşte, Düzce bayram namazı vakti…
Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Bayram namazları yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşuyor. Bayram namazına vaktinde gitmek isteyenler ise yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyor. Kaynaşlı, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Yığılca, Akçakoca, Cumayeri gibi ilçelerde yaşayanlar için namaz saatleri belli oldu. Peki Düzce'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Düzce Kurban Bayramı namaz vakti…