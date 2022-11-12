Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 1

Depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesindeki programa, depremde yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 2

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, bundan 23 yıl önce yaşanan depremin acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, "Allah bu acıları tekrar yaşatmasın. Depreme karşı hazırlıklı olmak için gerekli önlemler alınıyor. Bu akşam Türkiye genelinde yapılacak tatbikata katılım çok önemli" diye konuştu.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 3

Belediye Başkanı Birol Şahin da devletin ve vatandaşların katkılarıyla depremin izlerinin silindiğini kaydetti.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 4

Anma etkinliğine katılanlar, daha sonra kaymakamlık tarafından depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla oluşturulan sergiyi gezdi.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 5

Öte yandan depremde hayatını kaybedenler, Deprem Şehitliğinde mezarları başında dualarla anıldı.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 6

Yakınlarını kaybeden ailelerin acılarının, aradan geçen 23 yıla rağmen tazeliğini koruduğu görüldü.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 7

Depremde oğlunu kaybeden ve göçük altında kalarak engelli hale gelen Burhan Şen, yaşadıkları acıları unutamadıklarını söyledi.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 8

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Şen, "Acımız büyük. Allah bir daha yaşatmasın. Depremlerin veya afetlerin ne zaman geleceği belli değil. O anları yaşamak çok zor, Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 9
Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 10
Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 11
Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 12
Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 13
Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 14
Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - 15

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