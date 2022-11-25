Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan yerlerin enkazları kaldırılmaya başlandı.

Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor - 1

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor - 2

Depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor - 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor - 4

Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.

Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor - 5

Depremin ardından yıkılan yapılarda temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor - 6

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde depremde yıkılan bir iş yeri enkazının kaldırılması için çalışma başlattı.

Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor - 7

İş yeri dar sokakta olduğu için küçük iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, enkazdan çıkan molozları ana caddeye taşıyarak kamyonlara yüklediler.

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