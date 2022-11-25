Düzce depreminin enkazları kaldırılıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.
Depremin ardından yıkılan yapılarda temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde depremde yıkılan bir iş yeri enkazının kaldırılması için çalışma başlattı.
İş yeri dar sokakta olduğu için küçük iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, enkazdan çıkan molozları ana caddeye taşıyarak kamyonlara yüklediler.