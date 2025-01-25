Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım aksadı.

Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor - 1

Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nun Yazıpınar mevkisinde heyelan meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor - 2

Yamaçtan kayan toprak yığını istinat duvarıyla söz konusu mevkide yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı.

Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor - 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, Gölyaka Belediyesi ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor - 4

Yolun sağ şeridinin yaklaşık 300 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor - 5

Bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor - 6
Düzce-Gölyaka Yolu'nda heyelan: Ulaşımda aksama yaşanıyor - 7
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