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DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor?

Düzce sahur vakti saat kaçta? Düzce sahur vakitleri ne kadar kaldı? Düzce sahura kaç dakika var? Düzce sahur kaçta başlıyor? Düzce için sahur saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 Düzce Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor? - 1

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Düzce sahur vakti saat kaçta? Diyanet 11 Mart 2025 Düzce Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız?

Bugün 11 Mart 2025, Düzce sahur vakti saati 05:43 vaktinde okunacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor? - 2

DÜZCE SAHUR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Düzce sahur vakitlerine ne kadar kaldı?

İLÇE İLÇE DÜZCE SAHUR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Akçakoca Sahur Vakti

Çilimli Sahur Vakti

Cumayeri Sahur Vakti

Düzce Sahur Vakti

Gölyaka Sahur Vakti

Gümüşova Sahur Vakti

Kaynaşlı Sahur Vakti

Yığılca Sahur Vakti

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor? - 3

DÜZCE İÇİN SAHUR SAATLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Düzce için sahur saatleri saat kaçta bitiyor? Düzce sahur vakitleri için Ramazan Düzce İmsakiye ve İmsakiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor? - 4

11 Mart 2025 DÜZCE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.03.202505:5907:2313:1316:2018:5320:12
02.03.202505:5707:2113:1316:2018:5420:13
03.03.202505:5607:2013:1216:2118:5520:14
04.03.202505:5407:1813:1216:2218:5620:15
05.03.202505:5207:1613:1216:2318:5720:16
06.03.202505:5107:1513:1216:2318:5820:17
07.03.202505:4907:1313:1116:2419:0020:18
08.03.202505:4807:1213:1116:2519:0120:19
09.03.202505:4607:1013:1116:2519:0220:21
10.03.202505:4407:0813:1116:2619:0320:22
11.03.202505:4307:0713:1016:2719:0420:23
12.03.202505:4107:0513:1016:2719:0520:24
13.03.202505:3907:0413:1016:2819:0620:25
14.03.202505:3807:0213:1016:2919:0720:26
15.03.202505:3607:0013:0916:2919:0820:27
16.03.202505:3406:5913:0916:3019:1020:29
17.03.202505:3206:5713:0916:3019:1120:30
18.03.202505:3106:5513:0816:3119:1220:31
19.03.202505:2906:5413:0816:3119:1320:32
20.03.202505:2706:5213:0816:3219:1420:33
21.03.202505:2506:5013:0816:3219:1520:34
22.03.202505:2306:4913:0716:3319:1620:36
23.03.202505:2206:4713:0716:3419:1720:37
24.03.202505:2006:4513:0716:3419:1820:38
25.03.202505:1806:4413:0616:3519:1920:39
26.03.202505:1606:4213:0616:3519:2020:41
27.03.202505:1406:4013:0616:3519:2120:42
28.03.202505:1206:3913:0516:3619:2220:43
29.03.202505:1106:3713:0516:3619:2320:44
30.03.202505:0906:3513:0516:3719:2420:45
DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor? - 5

SAHUR VAKTİ NEDİR?

Sahur vakti, oruç tutacak kimselerin güneşin doğuşundan önceki son öğünü yedikleri ve imsakla birlikte yeme-içmeyi bıraktıkları zaman dilimini ifade eder.İslamî açıdan sahur, fecr - i sadık(gerçek tan) başladığında, yani ufukta yatay bir aydınlığın belirdiği anda sona erer.Bu vakit astronomik olarak, güneşin ufkun yaklaşık 18 derece altında bulunduğu anla ilişkilendirilir.Söz konusu hesaplamalar ve gözlemler, sahur(imsak) saatlerinin doğruluğunu sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Hz.Peygamber, sahur yemeğini tavsiye ederek sahurun manevi bereketini vurgulamıştır. Bu nedenle, tarih boyunca Müslüman toplumlarda sahur uygulaması, önemli bir sünnet olarak kabul görmüştür. Osmanlı döneminde sahur geceleri sokaklarda davul çalarak insanları sahura uyandırmak yaygın bir gelenek haline gelmiş, bu gelenek pek çok İslam toplumunda benzer şekillerde yaşatılmıştır.Kültürel olarak sahur, paylaşma ve dayanışma ruhunun hissedildiği, aile bireylerinin ve komşuların bir araya gelerek oruç öncesinde ihtiyaç duyulan besinleri tükettiği bir ortam sunar.

Coğrafi konum ve mevsimsel değişiklikler, sahur vaktinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Ekvator çevresinde gece ve gündüz süreleri boyunca büyük farklılıklar gözlenmezken, yüksek enlemlerde, özellikle yaz dönemlerinde geceler çok kısalabilir veya neredeyse tamamen aydınlık geçebilir.Bu gibi uç koşullar altında, sahur vakti fıkhî ve astronomik ölçütler esas alınarak takdirî biçimde belirlenir.Kutuplarda tam bir gece yaşanmadığı dönemlerde yakın bölgelerin vakitlerinden veya özel hesaplamalardan yararlanılır.

Türkiye’de sahur vakitlerini belirleme sorumluluğu Diyanet İşleri Başkanlığı’na aittir. Diyanet, güneşin ufka göre konumunu ve her ilin coğrafi özelliklerini dikkate alarak hazırladığı astronomik veriler doğrultusunda sahur(imsak) saatlerini ilan eder.Böylece müminler, güneşin doğuşu öncesinde belirlenen en doğru zamana kadar yeme içme faaliyetlerini sürdürür, imsak vaktiyle birlikte ise oruca niyet eder.Bu vakitte kalkmak, oruç ibadetini yerine getirirken hem sünnete uygun hareket etme hem de fiziksel açıdan güç kazanma fırsatı sunar.

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor? - 6

İLÇE İLÇE DÜZCE NAMAZ SAATLERİ

Akçakoca Namaz Saatleri

Çilimli Namaz Saatleri

Cumayeri Namaz Saatleri

Düzce Namaz Saatleri

Gölyaka Namaz Saatleri

Gümüşova Namaz Saatleri

Kaynaşlı Namaz Saatleri

Yığılca Namaz Saatleri

DÜZCE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? DÜZCE Sahur Vakitleri Ne Kadar Kaldı? DÜZCE İçin Sahur Saatleri Saat Kaçta Bitiyor? Diyanet 11 Mart 2025 DÜZCE İmsak Vakti Saat Kaçta Okunuyor? - 7

İL İL SAHUR SAATLERİ

Adana Sahur Vakti

Adıyaman Sahur Vakti

Afyonkarahisar Sahur Vakti

Ağrı Sahur Vakti

Aksaray Sahur Vakti

Amasya Sahur Vakti

Ankara Sahur Vakti

Antalya Sahur Vakti

Ardahan Sahur Vakti

Artvin Sahur Vakti

Aydın Sahur Vakti

Balıkesir Sahur Vakti

Bartın Sahur Vakti

Batman Sahur Vakti

Bayburt Sahur Vakti

Bilecik Sahur Vakti

Bingöl Sahur Vakti

Bitlis Sahur Vakti

Bolu Sahur Vakti

Burdur Sahur Vakti

Bursa Sahur Vakti

Çanakkale Sahur Vakti

Çankırı Sahur Vakti

Çorum Sahur Vakti

Denizli Sahur Vakti

Diyarbakır Sahur Vakti

Düzce Sahur Vakti

Edirne Sahur Vakti

Elazığ Sahur Vakti

Erzincan Sahur Vakti

Erzurum Sahur Vakti

Eskişehir Sahur Vakti

Gaziantep Sahur Vakti

Giresun Sahur Vakti

Gümüşhane Sahur Vakti

Hakkari Sahur Vakti

Hatay Sahur Vakti

Iğdır Sahur Vakti

Isparta Sahur Vakti

İstanbul Sahur Vakti

İzmir Sahur Vakti

Kahramanmaraş Sahur Vakti

Karabük Sahur Vakti

Karaman Sahur Vakti

Kars Sahur Vakti

Kastamonu Sahur Vakti

Kayseri Sahur Vakti

Kilis Sahur Vakti

Kırıkkale Sahur Vakti

Kırklareli Sahur Vakti

Kırşehir Sahur Vakti

Kocaeli Sahur Vakti

Konya Sahur Vakti

Kütahya Sahur Vakti

Malatya Sahur Vakti

Manisa Sahur Vakti

Mardin Sahur Vakti

Mersin Sahur Vakti

Muğla Sahur Vakti

Muş Sahur Vakti

Nevşehir Sahur Vakti

Niğde Sahur Vakti

Ordu Sahur Vakti

Osmaniye Sahur Vakti

Rize Sahur Vakti

Sakarya Sahur Vakti

Samsun Sahur Vakti

Şanlıurfa Sahur Vakti

Siirt Sahur Vakti

Sinop Sahur Vakti

Şırnak Sahur Vakti

Sivas Sahur Vakti

Tekirdağ Sahur Vakti

Tokat Sahur Vakti

Trabzon Sahur Vakti

Tunceli Sahur Vakti

Uşak Sahur Vakti

Van Sahur Vakti

Yalova Sahur Vakti

Yozgat Sahur Vakti

Zonguldak Sahur Vakti

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