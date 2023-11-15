Düzce'de antik kentte "aslanlı mozaik" bulundu

Konuralp kazılarına verdikleri öneme işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Konuralp Antik Kenti'ndeki kazılarda her gün yeni bir eserle karşılaşıyoruz. En son bulduğumuz eser bir aslanlı mozaiktir. Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir mozaik keşfettik, ortaya çıkardık. Bu mozaik buradaki antik tiyatronun gün ışığına çıkmamış önemli bir unsuru. Daha önce de burada bir Medusa heykeli, Apollon heykeli ve yine Büyük İskender'in heykelini bulmuştuk. Bu bulduğumuz dördüncü önemli eser, aslanlı mozaik adı verilen bir eser. Arkeologlarımız Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir eser olduğunu ifade ediyorlar. Bu eserleri gördükçe ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar doğru bir yol tuttuğumuzu daha iyi anlıyoruz. Burası Düzce'nin kalbi, inşallah Türkiye'de de önemli bir destinasyon merkezi olacak."