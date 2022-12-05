Düzce'de 'artçı' korkusu

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verilen okullarda öğrenciler ders başı yaptı.
Kentte 319 devlet okulu, 38 özel okulda eğitim gören öğrenciler, bu sabah yeniden sınıflarına döndü.
Bu haftayı serbest kıyafet ve devamlılık zorunluğu olmadan geçirecek öğrenciler için müfredatın dışında depremden kaynaklı panik, kaygı gibi durumlara yönelik uzman ekip ve öğretmenler nezaretinde psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verilecek, sosyal etkinlikler düzenlenecek.
Öte yandan 12 gün önce olan depremin artçı sarsıntıları da sürüyor. Büyüklüğü 4'ü bulan artçılar depremzedeleri tedirgin ediyor.
Evleri hasar gören depremzedeler sürekli yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle soğuk havaya rağmen evlerine giremiyor. Depremin ardından kentin birçok noktasına çadırlar kuruldu. 7 binden fazla kişi çadırlarda kalıyor.
Kentte depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları da tamamlandı. 60 bine yakın bina ve bağmsız bölüm incelendi.
899'dan fazla bina için acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.