Düzce'de 'artçı' korkusu

Bu haftayı serbest kıyafet ve devamlılık zorunluğu olmadan geçirecek öğrenciler için müfredatın dışında depremden kaynaklı panik, kaygı gibi durumlara yönelik uzman ekip ve öğretmenler nezaretinde psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verilecek, sosyal etkinlikler düzenlenecek.