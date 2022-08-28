Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı

Düzce'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Haberler - DHA 28.08.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 28.08.2022 - 11:56

Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - 1

'nin Kültür Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - 2

Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi.

Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - 3

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - 4
Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - 5
Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - 6
Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - 7

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