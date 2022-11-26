Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına başlandı.

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 1

Düzce'de 5,9'luk depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor.

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 2

İl Özel İdaresi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Kasım'da yıkım kararı almasının ardından iş makineleriyle köye geldi.

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 3

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi.

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 4

Sarıdere köyü sakinlerinden Hüseyin Araç, gazetecilere, 1987 yılında yapılan caminin iki deprem gördüğünü söyledi.

Sonrasında camide güçlendirme çalışmaları yapıldığını anlatan Araç, buna rağmen caminin bu depreme dayanamayarak ağır hasar aldığını kaydetti.

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 5

Araç, "Yıkılan caminin yenisi yapılacak. Çocuklarımızı bu camideki Kur'an kursuna göndermiştik, vakit ve cuma namazlarında geliyorduk. Güzel anılarımızın olduğu bir camiydi. ifadelerini kullandı.

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 6

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, önceki gün hasar tespit çalışmalarının ardından kolon ve kirişlerinde hasar olan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına karar vermiş, ibadete kapatılan caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmıştı.

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 7
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 8
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 9
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 10
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 11
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor - 12

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