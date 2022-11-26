Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor

Sarıdere köyü sakinlerinden Hüseyin Araç, gazetecilere, 1987 yılında yapılan caminin iki deprem gördüğünü söyledi.



Sonrasında camide güçlendirme çalışmaları yapıldığını anlatan Araç, buna rağmen caminin bu depreme dayanamayarak ağır hasar aldığını kaydetti.