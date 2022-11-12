Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde

Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi izlenime sunuldu.

Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde - 1

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen sergide, Kıdıman'ın çektiği fotoğraflar ve biriktirdiği gazete kupürleri yer alıyor.

Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde - 2

Sergi, her yıl deprem etkinlikleri kapsamında izlenime sunuluyor.

Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde - 3

DÜZCE'DEKİ DEPREMİN 23. YILDÖNÜMÜ

Deprem, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18:57'de, 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Merkez üssü Düzce olan deprem 30 saniye sürdü.

Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde - 4

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde - 5

YATAY MİMARİDEN TAVİZ VERİLMİYOR

Kentte depremin üzerinden geçen 23 yılda, acıların tekrar yaşanmaması amacıyla Valilik, Belediye ve ilgili kurumlar tarafından çeşitli uygulamalar hayata geçirildi.

Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde - 6

Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan kentte, özellikle yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçmek için yatay kentleşme modeli uygulamaya alındı.

Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde - 7

Uygulama kapsamında hiçbir yapının zemin etüdü yapılmadan inşaatına başlanamazken, en fazla 4 kat yapı izni veriliyor.

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