Düzce'de evden 42 kamyon çöp çıktı
Düzce'de, mahallelinin bir evde sokak ve kümes hayvanları ile yaşayan ailenin yıllardır çöp biriktirdiği ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, 5 gün süren çalışmayla evden 42 kamyon çöp çıkardı. Bakımevine alınan anne, baba ve zihinsel engelli 3 çocuğuna sosyal ve psikolojik destek verilecek.
Düzce'de Gökçe Mahallesi’nde yaşayanlar, mahallelerinde 20 yıldır bir evde çöp biriktirildiğini ve engelli bireylerin de bulunduğu 5 kişilik ailenin sokak köpekleri ve kümes hayvanlarıyla iç içe yaşadıkları ihbarında bulundu.