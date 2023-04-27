Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı

Düzce'de alkollü olduğu iddia edilen G.T.A. (55(gece saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle rastgele çevreye ve havaya ateş açtı. "Polisi çağırın" diye bağıran G.T.A. gözaltına alındı.

Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 1

Düzce Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda İçkili olduğu öne sürülen G.T.A., evindeki pompalı tüfeği alıp, para meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin oto kiralama dükkanına gitti.

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Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 2

İş yerine 3 el ateş eden ve daha sonra havaya da ateş açan kadını gören vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 3

Bu esnada kadın pompalı tüfekle havaya ateş açmaya devam ederken, çevredeki iş yerlerine "Polisi çağırın" diyerek bağırdı.

Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 4

Bölgeye ulaşan polislere "Gelmeyin" diyerek tepki gösteren G.T.A, geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 5

Cadde gece saatlerinde çift taraflı trafiğe kapatılarak, inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 6
Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 7
Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı - 8
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