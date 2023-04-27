Düzce'de G.T.A. dehşet saçtı: Alkollü kadın pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı

Düzce Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda İçkili olduğu öne sürülen G.T.A., evindeki pompalı tüfeği alıp, para meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin oto kiralama dükkanına gitti.
İş yerine 3 el ateş eden ve daha sonra havaya da ateş açan kadını gören vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bu esnada kadın pompalı tüfekle havaya ateş açmaya devam ederken, çevredeki iş yerlerine "Polisi çağırın" diyerek bağırdı.
Bölgeye ulaşan polislere "Gelmeyin" diyerek tepki gösteren G.T.A, geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.
Cadde gece saatlerinde çift taraflı trafiğe kapatılarak, inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.