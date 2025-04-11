Düzce'de Nisan karı: Eriğin üzerine kar yağdı
Düzce'de, nisanda kar yağışı etkili oldu. Meyve vermeye başlayan erik ağaçları da karla kaplandı.
Düzce'de nisan ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü.
Düzce'de nisan ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağışla birlikte yeşil alanlar kısa sürede beyaza büründü.
Geçtiğimiz günlerde bahar havasının hakim olduğu kentte, meyve vermeye başlayan erik ağaçları da kar yağışından etkilendi.
Kar birikintileri dalların üzerine yerleşti. Vatandaşlar, nisan ayında kar yağışına nadiren rastlandığını ifade ederek, meyve dönemine giren ağaçların bu durumdan zarar görebileceğine dikkat çekti.