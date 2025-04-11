Düzce'de Nisan karı: Eriğin üzerine kar yağdı

Düzce'de, nisanda kar yağışı etkili oldu. Meyve vermeye başlayan erik ağaçları da karla kaplandı.

Düzce'de Nisan karı: Eriğin üzerine kar yağdı - 1

Düzce'de nisan ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Düzce'de Nisan karı: Eriğin üzerine kar yağdı - 2

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.


Düzce'de Nisan karı: Eriğin üzerine kar yağdı - 3

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağışla birlikte yeşil alanlar kısa sürede beyaza büründü.

Düzce'de Nisan karı: Eriğin üzerine kar yağdı - 4


Geçtiğimiz günlerde bahar havasının hakim olduğu kentte, meyve vermeye başlayan erik ağaçları da kar yağışından etkilendi.

Düzce'de Nisan karı: Eriğin üzerine kar yağdı - 5

Kar birikintileri dalların üzerine yerleşti. Vatandaşlar, nisan ayında kar yağışına nadiren rastlandığını ifade ederek, meyve dönemine giren ağaçların bu durumdan zarar görebileceğine dikkat çekti.

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