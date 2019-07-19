Düzce'de sel felaketi: Kayıp 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu (NTV ekibi felaket bölgesinde)

Eşi Nilgün Kaplan ve çocukları Funda, Sanem ve Sinem'i selde kaybeden Erkan Kaplan, NTV ekibine açıklama yaptı.

Eşi ile selin olduğu sabah konuştuğunu dile getiren Erkan Kaplan, “Eşim ‘Biz iyiyiz, sıkıntı yok' diye konuştu. Sabah 07.30’da telefonla konuştum. ‘Çocuklar uyuyor, ben dışarıya çıkmayacağım’ dedi. 08.00’den sonra ise ulaşamadım” diye konuştu.

Erkan Kaplan’ın komşusu ise aileyi defalarca uyardığını dile getirdi: “Üst eve geçin dedim, geçmediler. Sabaha kadar uyardım. Sel bir anda geldi. Helikopterle bizi aldılar. Kayıp üç çocuk bizim çocuklarımız, akrabalarım.”