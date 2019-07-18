Düzce'de sel ve heyelan
Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarının olduğunu söyledi.
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Düzce son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı.
Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü.
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7 KİŞİ KAYIP İDDİASIDüzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır. 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır. Gelişmelere göre ayrıntılı açıklama iletilecektir" denildi.
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BİR KİŞİ AĞIR YARALANDIAkçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU BÖLGEYE GİDİYORİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor
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5Köprüler yıkıldı, heyelan nedeniyle 20 köyle bağlantı kesildi.
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6Bir tesiste 8 raftingci ve 3 görevli ile bölgede fındık toplayan 21 işçi mahsur kaldı.
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7Köy yollarının kapalı olmasi nedeniyle devreye askeri helikopterler girdi.
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8Çatılara ve yüksek noktalara çıkarak kurtarılmayı bekleyenler helikopterle alınarak Düzce ve Sakarya'ya götürüldü.
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9Sel özellikle Cumayeri ilçe merkezinde hasara yol açtı. Park halindeki araçlar denize sürüklendi. Hasarın boyutu çalışmalar sonucunda belli olacak.
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HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİSelin yarattığı tahribat havadan böyle görüntülendi.
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