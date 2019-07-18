Düzce'de sel ve heyelan: 7 kişi kayıp
Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Selde Düzce'nin Esmahanım Köyü'nde yedi kişi kayboldu. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi" dedi.
-
1
Düzce son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı.
Düzce'yi vuran sel ve heyalan'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nden 7 kişi kayboldu. Kaybolanların dördünün çocuk olduğu öğrenildi.
Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü.
-
2
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır. 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır. Gelişmelere göre ayrıntılı açıklama iletilecektir" denildi.
Esmahanım Köyü Muhtarı, "İki
-
3
BİR KİŞİ AĞIR YARALANDIAkçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
-
4
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi. Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi. 135 kişinin yurtlarda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır." dedi.
-
5Köprüler yıkıldı, heyelan nedeniyle 20 köyle bağlantı kesildi.
-
6Bir tesiste 8 raftingci ve 3 görevli ile bölgede fındık toplayan 21 işçi mahsur kaldı.
-
7Köy yollarının kapalı olmasi nedeniyle devreye askeri helikopterler girdi.
-
8Çatılara ve yüksek noktalara çıkarak kurtarılmayı bekleyenler helikopterle alınarak Düzce ve Sakarya'ya götürüldü.
-
9Sel özellikle Cumayeri ilçe merkezinde hasara yol açtı. Park halindeki araçlar denize sürüklendi. Hasarın boyutu çalışmalar sonucunda belli olacak.
-
10
HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİSelin yarattığı tahribat havadan böyle görüntülendi.
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32