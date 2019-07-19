Düzce'de sel ve heyelan: 7 kişi kayıp (NTV ekibi felaket bölgesinde)

1 Düzce son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Düzce'yi vuran sel ve heyalan'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nden 7 kişi kayboldu. Kaybolanların dördünün çocuk olduğu öğrenildi. Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü.

2 Bölgeye ulaşan NTV ekibinden Korhan Varol ve kameraman Cahit Kazan tüm elektrik ve su altyapısının kullanılmaz halde olduğunu ve kayıp 7 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. NTV EKİBİ SEL FELAKETİNİN ARDINDAN DÜZCE'DE

3 "YILLIK YAĞIŞIN DÖRTTE BİRİ DÜŞTÜ" NTV'ye konuşan Tarım Bakan Yardımcısı Fatih Metin "Arama kurtarma çalışmaları 150 kişilik ekiple devam ediyor. Şiddetli bir yağış söz konusu oldu. Iğdır ve Karaman'a yıllık düşen miktar 12 saatte düştü. Düzce'ye yılda yağan yağışın dörtte biri yağmur 12 saatte düşmüş durumda.. AFAD hemen olaya el koydu. İsteğimiz en kısa zamanda 7 kaybın bulunması. Ciddi derecede bir moloz yığını söz konusu. Esmahanım deresinin yatağı değişmiş durumda. TARSİM kapsamındaki çiftçilerin ve TARSİM dışındaki çiftçilerin mağduriyetini gidermek için gerekenleri yapacağız. Kapanan 24 köyden 12'si açıldı" dedi.

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5 "7 KAYIP İKİ AİLEDEN" AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirterek, 7 kayıp kişinin iki aileden olduğunu bildirdi.

6 Düzce Valiliği, selin ardından yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirterek, şu ifadeler kullanıldı: “Düzce il genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan toplam 5 adet helikopter ile Sakarya ve Zonguldak il AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir. Hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup, arama çalışmalarına devam edilmektedir.”

7 219 KİŞİ KURTARILDI Çalışmalar kapsamında 219 kişinin kurtarıldığı ifade edilerek, “Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde toplam 24 yerleşim birimi etkilenmiş ve elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Ekiplerce onarım çalışmaları devam etmektedir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri öğrenci yurdu içerisinde tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Türk Kızılay’ı tarafından 1500 kişilik gıda dağıtımı gerçekleştirilmiştir” İfadelerine yer verildi.

8 ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE Kayıp kişilerden 4'ünün çoçuk, 2'sinin ise kadın olduğu belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:



“Yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde 84,7 kilo, Cumayeri ilçesinde 75 kilo, Çilimli ilçesinde 72 kilo ve Kardüz Yaylasına 161,7 kilo yağış düşmüştür. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 mobil baz istasyonu kurulmuştur. Akşam saatlerinde Akçakoca Esmahanım köyünden 4 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD’dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD’dan 11 personel ve 1 köpek ile 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir. Yerel koordinasyon amacıyla AFAD mobil koordinasyon aracı Akçakoca merkezde görevlendirilmiştir. Ayrıca diğer tüm çalışmaları yürütmek üzere sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç 6 köpek faaliyetleri yürütmektedir.”

9 İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: MAHSUR KALANLARIN HEPSİ GETİRİLDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi. Düzce'de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi. 135 kişinin yurtlarda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır" dedi.

10 Köprüler yıkıldı, heyelan nedeniyle 20 köyle bağlantı kesildi.

11 Bir tesiste 8 raftingci ve 3 görevli ile bölgede fındık toplayan 21 işçi mahsur kaldı.

12 Köy yollarının kapalı olması nedeniyle devreye askeri helikopterler girdi.

13 Çatılara ve yüksek noktalara çıkarak kurtarılmayı bekleyenler helikopterle alınarak Düzce ve Sakarya'ya götürüldü.

14 Sel özellikle Cumayeri ilçe merkezinde hasara yol açtı. Park halindeki araçlar denize sürüklendi. Hasarın boyutu çalışmalar sonucunda belli olacak.

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