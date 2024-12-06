Düzce'de sis etkili oldu
Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis dron ile havadan görüntülendi. Konuralp Bölgesinden kent üzerindeki sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
Düzce'de gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Düzce'de gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Yolun Küçük Melen, Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler ve Beyköy geçişlerinde yoğun sis nedeniyle jandarma, kara yolları ve polis ekipleri sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentte Bahçeşehir, D-100 kara yolu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda da sis etkili oldu.