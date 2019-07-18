Düzce'de su baskını ve toprak kayması (Meteoroloji uyardı)
Düzce'de aşırı yağış ve heyelan nedeniyle hayat felç oldu. Düzce Valisi Dağlı, ilde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 56 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Vali Dağlı, bölgede su baskını ve toprak kayması sonucu mahsur kalanların 5 helikopterle kurtarıldığını söyledi. Meteoroloji, Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.
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Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ilde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 56 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Vali Dağlı, bölgede su baskını ve toprak kayması sonucu mahsur kalanların 5 helikopterle kurtarıldığını söyledi.
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Bölgede çalışmaların devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:
"Rafting tesislerinde mahsur kalan 8 kişi sabah saatlerinde kurtarıldı. Tesislerde bulunan ve köylerine gitmek istediklerini söyleyen 3 kişiye de ulaşıldı. Dilaver köyden 21, Esmahanım köyünden 16, Uğurlu köyünden 8 kişi kurtarıldı.
Şu anda oraya çalışma için giden ekipler var. Onları kurtaracağız. Tek tük vatandaş bilgisi gelirse onları kurtaracağız. Uğurlu köyünde Akçakoca kaymakamı mahsur kaldı diye haberler var. Böyle bir durum yok. Kaymakam görevinin başında."
Vali Dağlı, bölgede yağışın aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah kısa zamanda kapalı yolları açacağız. Kayıp ve can kaybı yok şu anda. Toplam 12 köy ağır etkilendi. Yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti çalışması yapılacak" diye konuştu.
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3İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, il genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülmekte olan çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan toplam 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
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4Cumayeri ilçesinde ise etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak sabah saatlerinde kurtarılan 8 kişi, helikopterle getirildikleri Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
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METEOROLOJİ UYARDIDüzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat ve Ardahan çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Denizlerde fırtına beklenmezken, yağışların Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Düzce ve Sakarya'da yağış nedeniyle meydana gelebilecek rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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6Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor.
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7İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle merkezden geçen çivi deresinin taşması sonucu birçok dükkan ve bazı araçlar sular altında kaldı.
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8Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.
Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:
"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."
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9Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopterlerinin bölgedeki insanları kurtarma çalışması sürüyor.
İl merkezindeki 18 Temmuz Stadı'na getirilen vatandaşlara, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor.
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10Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde ilçe genelinde selin hakim olduğunu kaydetti.
Can kaybının olmadığına değinen Kaymakam Öztürk, "İlçenin Esmahanım, Uğurlu, Dilaver Karatavuk köylerinde sel etkili oldu. Valilik, jandarma ve tüm ekipler çalışıyor. Özellikle Uğurlu köyü sular altında kaldı. Yollarda heyelan nedeniyle Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşamıyoruz ancak muhtarla iletişim halindeyiz. Köylerde araçlar sular altında kaldı. Şu anda 12 kişi hastanede. Durumları iyi. Can kaybı olmaması bizler için sevindirici ancak zarar çok büyük." ifadelerini kullandı.
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11Tüm önlemlerin alındığını belirten Öztürk, ilçede tüm ekiplerin çalıştığını, öncelikle vatandaşların güvenliğini sağladıklarını, hayvanların telef olduğunu aktardı.
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