Vali Dağlı, bölgede yağışın aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah kısa zamanda kapalı yolları açacağız. Kayıp ve can kaybı yok şu anda. Toplam 12 köy ağır etkilendi. Yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti çalışması yapılacak" diye konuştu.

8

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.

Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:



"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."