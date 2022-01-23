Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.

Haberler - İHA - DHA 23.01.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 14:28

Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 1

Kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi.

Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 2

TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana gelen kazada birçok yaralı var.

Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 3

İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 4

Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 5
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 6
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 7
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 8
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 9
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 10
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 11
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 12
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 13
Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi - 14

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