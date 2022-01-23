Düzce'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

Haberler - İHA - DHA 23.01.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 14:28
Kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi.
TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana gelen kazada birçok yaralı var.
İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.