Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması

Düzce'de saat 04.08'de, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem Tekirdağ'dan izmir'e kadar birçok ilde hissedildi.
AFAD'dan gelen bilgilere göre, 1'i ağır 50 kişi yaralandı.
Düzce'de bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşanırken deprem anında evlerdeki eşyalar da yere düştü.
Sarsıntının etkisiyle Düzce'deki adliye binasında da hasar oluştu.
AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara "kesinlikle girilmemesi" gerektiği belirtildi.
Öte yandan Düzce'deki hasar ise gün ağarınca gözler önüne serildi.
Kent merkezinde bazı iş yerlerinin çatısı çökerken, Fatih Camisi'nde de hasar meydana geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını bildirdi. Bakan Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin ardından bölgeye uzman ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. 7 hasar tespit ekibimiz, mobil laboratuvar aracımız, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız.
Bu arada Bakanlık, Yapı işleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı içerisinde mühendis ve uzmanların bulunduğu 74 kişiden oluşan 37 ekip, hasar tespiti ve çalışmalara destek olmak üzere Düzce’de çalışmalara başladı. Ayrıca Bakanlık, mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerini yürütüyor" ifadelerini kullandı.