Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen depremin yıkımı ise gün ağarınca ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki deprem sonrası 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacağını açıkladı.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 1

Düzce'de saat 04.08'de, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 2

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem Tekirdağ'dan izmir'e kadar birçok ilde  hissedildi.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 3

AFAD'dan gelen bilgilere göre, 1'i ağır 50 kişi yaralandı.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 4

Düzce'de bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşanırken deprem anında evlerdeki eşyalar da yere düştü.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 5

Sarsıntının etkisiyle Düzce'deki adliye binasında da hasar oluştu.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 6

"HASARLI YAPILARA GİRMEYİN"

AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara "kesinlikle girilmemesi" gerektiği belirtildi.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 7

Öte yandan Düzce'deki hasar ise gün ağarınca gözler önüne serildi.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 8

Kent merkezinde bazı iş yerlerinin çatısı çökerken, Fatih Camisi'nde de hasar meydana geldi.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 9

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını bildirdi. Bakan Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak" dedi.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin ardından bölgeye uzman ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 11

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. 7 hasar tespit ekibimiz, mobil laboratuvar aracımız, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız.

Bu arada Bakanlık, Yapı işleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı içerisinde mühendis ve uzmanların bulunduğu 74 kişiden oluşan 37 ekip, hasar tespiti ve çalışmalara destek olmak üzere Düzce’de çalışmalara başladı. Ayrıca Bakanlık, mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 12
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 13
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 14
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 15
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 16
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 17
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 18
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 19
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 20
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 21
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 22
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 23
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 24
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 25
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 26
Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması - 27

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