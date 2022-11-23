Düzce'deki deprem sonrası 8 bin binada hasar tespit çalışması

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. 7 hasar tespit ekibimiz, mobil laboratuvar aracımız, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız.

Bu arada Bakanlık, Yapı işleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı içerisinde mühendis ve uzmanların bulunduğu 74 kişiden oluşan 37 ekip, hasar tespiti ve çalışmalara destek olmak üzere Düzce’de çalışmalara başladı. Ayrıca Bakanlık, mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerini yürütüyor" ifadelerini kullandı.