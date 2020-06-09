Düzce'deki DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama

Düzce'de düzenlenen terör örgütü DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 23:41

Düzce'deki DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama - 1
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ içerisinde bomba uzmanı ve sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzce'deki DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama - 2
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Düzce'deki DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama - 3

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

2 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Düzce'deki DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama - 4
Düzce'deki DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama - 5
Düzce'deki DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama - 6

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