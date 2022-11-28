Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkıldı

Düzce'deki depremde ağır hasar gören 5 binada yıkım çalışması tamamlandı.

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkıldı - 1

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi Sarıdere köyü olan 5,9 şiddetindeki depremin ardından, 300 ekibin desteğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkıldı - 2

Bina ve bağımsız alanlarda yürütülen incelemeler sonucunda, "acil yıkım" kararı verilen binaların yıkılması için dün harekete geçildi.

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkıldı - 3

Kent merkezinde 2 ve Gölyaka ilçesinde 3 binanın yıkılmasının ardından molozlar temizlendi.

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkıldı - 4

Cumayeri ilçesinde Yaka Camisi ve Gölyaka ilçesinde Sarıdere Köyü Camisi de dün yıkılarak alanda temizlik çalışması yapıldı.

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkıldı - 5

Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor.

Düzce'deki depremde ağır hasar alan binalar yıkıldı - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER