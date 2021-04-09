Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi tam kapasiteye ulaştı

Barajın bölge tarımındaki önemine işaret eden Öztürk, "Düzce Ovası'nda tarım için sulamada kullanılan tek baraj Hasanlar Barajı'dır. Şu anda bu barajın doluluk oranı yüzde 100'ü geçti. Tabii ki de barajın içinde bulunan fazla su boşaltılıyor. Bu yıl tarımda sulamada pek bir sıkıntı beklemiyoruz. Çiftçiler rahat olabilir, herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Bilindiği gibi Batı Karadeniz Bölgesi ve bizim ilimiz en fazla yağış alan bölgelerden biri. Kışa girerken bir sıkıntı olmuştu, bu sıkıntı dünya genelinde olmuştu. Şu anda bir sıkıntı beklemiyoruz." diye konuştu.