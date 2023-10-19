Düzce’deki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı (Aldatma şüphesiyle takip edip öldürdü)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Yaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Köksal Kıbrıs, ifadesinde suçunu itiraf etti.