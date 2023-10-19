Düzce’deki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı (Aldatma şüphesiyle takip edip öldürdü)
Düzce’de yaşayan Köksal Kıbrıs’ın dün Yakup Yaman’ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurup öldürdüğü cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kıbrıs’ın kendisini aldattığından şüphelenip takip ettiği eşiyle birlikte gördüğü için Yaman’ı öldürdüğü belirlendi.
Düzce’de dün işlenen cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi’nden geçen Melen Çayı’nın yanında meydana geldi.
Köksal Kıbrıs ile Yakup Yaman arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kıbrıs, yanında bulunan bıçakla Yakup Yaman’ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurduktan sonra yere düşünce de dövdü.