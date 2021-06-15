Düzce'yi sağanak vurdu

Düzce Akçakoca'da etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı, çok sayıda evi su bastı

Anadolu Ajansı 15.06.2021 - 04:20

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denizle birleşen iki derenin taşması sonucu evleri su bastı.
Düzce'yi sağanak vurdu - 2
Bölgede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, su taşkınlarına neden oldu.
Düzce'yi sağanak vurdu - 3
İlçenin Ayazlı Mahallesi'nde denizle birleşen derenin taşması sonucu cadde ve sokakları su bastı.
Düzce'yi sağanak vurdu - 4
Mahallede bulunan bir çok evin zemin katı suyla doldu.
Düzce'yi sağanak vurdu - 5
Öte yandan denizle birleşen Çivi Deresi'nde de sağanak sonucu taşkın oluştu.
Düzce'yi sağanak vurdu - 6
Akçakoca Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri, taşkının yaşandığı bölgede iş makinaları ile açma çalışmaları yürütüyor.
Düzce'yi sağanak vurdu - 7
Evlerini su basan vatandaşlar ise ellerindeki kovalarla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.
Düzce'yi sağanak vurdu - 8
Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanağın devam edeceği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.
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Düzce'yi sağanak vurdu - 10
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Düzce'yi sağanak vurdu - 12

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