Diyarbakır'ın "Mezopotamya somonu" 500 ton üretiliyor
08.11.2025 10:33
Son Güncelleme: 08.11.2025 10:57
İHA
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki 500 ton kapasiteli balık üretim tesisinde üretilen "Mezopotamya somonu" dünyaya ihraç edilecek.
İlçede yaklaşık 1 yıl önce 500 ton kapasiteli 80 kafes kuruldu. Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, TIR'larla Çüngüş'teki kafeslere taşındı.
Gelişimleri tamamlanan “Mezopotamya somonu” toplanıp bir hafta içinde sevkiyatları yapılacak.
İşletme Müdürü Volkan Yıldızhan, "Şu an 500 ton civarında kapasitemiz ve 26 çalışanımız var. Bir hafta içerisinde yurt dışına ve yurt içine sevkiyatlarımız başlayacak ve 1 ay sürecek" ifadelerini kullandı.