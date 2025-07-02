DYK kurs takvimi 2025: Destekleme ve Yetiştirme Kursları ne kadar sürecek? DYK yaz kursu planı MEB
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz döneminde gerçekleşecek Destekleme ve Yetiştirme Kursu ile yaz okullarına dair planı yayımlandı. Yaz dönemi kurslarıyla öğrenciler tamamladıkları sınıf seviyesinde öğretim programlarını tekrar edebiliyor. Ayrıca üst sınıflardan program tercihinde bulunulabiliyor. 2025 DYK kursları ne zaman başlıyor ve kaç ay sürecek?
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına, MEB'e bağlı okullarda olduğu kadar özel kurumlarda eğitim gören istekli öğrencilerle beraber örgün ve açık ortaöğretimden mezun olan adaylar katılabiliyor. Yaz dönemindeki kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olamaz. İşte, Destekleme ve Yetiştirme Kurs takvimi...