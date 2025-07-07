DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek?

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8'ini seçebiliyor.







