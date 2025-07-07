DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek?
2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, 1 Temmuz itibariyle başladı. Öğretmenler ve öğrenciler, yaz dönemi kursları ile yaz okullarına bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabilirler. Peki, DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek?
Öğretmen ve öğrencilerin, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabildiği DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.
Öğrenciler, yaz dönemi kurslarında, tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebiliyor veya bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını seçebiliyor.