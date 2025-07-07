DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, 1 Temmuz itibariyle başladı. Öğretmenler ve öğrenciler, yaz dönemi kursları ile yaz okullarına bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabilirler. Peki, DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek?

DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek? - 1

Öğretmen ve öğrencilerin, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabildiği DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, yaz dönemi kurslarında, tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebiliyor veya bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını seçebiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek? - 2

KURS SÜRECİNİN AYRINTILARI

Bu kapsamda 7. sınıf öğrencilerinden hafızlık eğitimine katılanlar ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden en fazla 6 kursa katılabiliyor.


DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek? - 3

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8'ini seçebiliyor.



DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman bitecek? - 4

2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları ise 1 Eylül 2025'te başlayacak, 12 Haziran 2026'da sona erecek.

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