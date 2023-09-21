E-5’te hareketli anlar: Elinde bıçakla direğe çıktı, bir şerit kapatıldı

Bahçelievler’de aydınlatma direğine çıkan bir kişi nedeniyle E-5 Karayolu’nda yoğun trafik oluştu. Bir şerit trafiğe kapatılırken, metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri elinde kesici alet bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

E-5’te hareketli anlar: Elinde bıçakla direğe çıktı, bir şerit kapatıldı - 1

İstanbul Bahçelievler’de bir kişi E-5 Karayolu’ndaki aydınlatma direğine çıktı.

Olay saat 07.00 sıralarında yaşandı. Bahçelievler E-5 Karayolu’nda aydınlatma direğine çıkan ve elinde kesici alet olan kişi polise ihbar edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aydınlatma direğine çıkan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

E-5’te hareketli anlar: Elinde bıçakla direğe çıktı, bir şerit kapatıldı - 2

Edirne yönünde 1 şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlanırken itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.
E-5’te hareketli anlar: Elinde bıçakla direğe çıktı, bir şerit kapatıldı - 3

İtfaiye merdiveniyle yukarı çıkan polis memuru şüpheliyi gözaltına aldı.

E-5’te hareketli anlar: Elinde bıçakla direğe çıktı, bir şerit kapatıldı - 4

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaklaşık 1.5 saat yoğunluk oluşan trafik normale döndü.

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