E-5’te hareketli anlar: Elinde bıçakla direğe çıktı, bir şerit kapatıldı
Bahçelievler’de aydınlatma direğine çıkan bir kişi nedeniyle E-5 Karayolu’nda yoğun trafik oluştu. Bir şerit trafiğe kapatılırken, metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri elinde kesici alet bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Bahçelievler’de bir kişi E-5 Karayolu’ndaki aydınlatma direğine çıktı.
Olay saat 07.00 sıralarında yaşandı. Bahçelievler E-5 Karayolu’nda aydınlatma direğine çıkan ve elinde kesici alet olan kişi polise ihbar edildi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aydınlatma direğine çıkan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.