E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu
E-5 Karayolu’nun en yoğun noktalarından Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kaosu yaşanıyor. Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Avcılar’da bir şerit trafiğe kapatılırken, Küçükçekmece’de de yeraltı yüksek gerilim kabloları çalışması nedeniyle bir şerit kapatıldı. Birbirine yakın iki noktada yapılan çalışmalar, bölgede trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.
İstanbul’da her geçen gün artan araç sayısı nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor.Aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle kapatılan şeritler trafiği kaosa haline getiriyor.