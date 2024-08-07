E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu

E-5 Karayolu’nun en yoğun noktalarından Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kaosu yaşanıyor. Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Avcılar’da bir şerit trafiğe kapatılırken, Küçükçekmece’de de yeraltı yüksek gerilim kabloları çalışması nedeniyle bir şerit kapatıldı. Birbirine yakın iki noktada yapılan çalışmalar, bölgede trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.

E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 1

İstanbul’da her geçen gün artan araç sayısı nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor.

Aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle kapatılan şeritler trafiği kaosa haline getiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 Karayolu üzerinde Küçükçekmece’den Avcılara doğru 1 şeridi trafiğe kapattı.

E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 3

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise aynı anda yaptığı yüksek gerilim yer altı kablosu çalışması nedeniyle ise E-5 karayolunda Avcılar’dan Küçükçekmece’ye doğru yan yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapattı.

E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 4

İkisinin aynı anda olması vatandaşların her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmasına neden oldu.

E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 5

Havadan çekilen görüntülerde ise araçların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.

E-5’te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 6

Bir çok vatandaş trafik nedeniyle işe geç kaldığını ifade eti.

Bazıları ise trafik nedeniyle arabalarını kullanamadıklarının altını çizdi.
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