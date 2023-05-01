E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu

İstanbul'da D-100 (E-5) kara yolu Bakırköy mevkiinde bir kişi yol ortasına yatarak trafiği kesti. AIDS olduğunu söyleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen adama polis ve sağlık çalışanları özel kıyafetler giyerek müdahale etti. Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 1

Olay dün saat 18.00 sıralarında D-100 kara yolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak D-100 kara yoluna çıkan Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 2

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 3

Ö. Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi.

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 4

Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 5

AMBULANSTAN KAÇTI

Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı.

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 6

Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi.

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 7

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

E-5'te yolun ortasına yattı, trafik durdu - 8

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi.

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