E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı

“GÜNEŞTE, SOĞUKTA, KIŞTA DOLAŞIYOR”

Selami Salman'ın annesi Medine Salman oğlu ile ilgili şunları söylemişti:

“Önceden çok neşeli bir çocuktu. Bir kız sevmişti, nişanladım. 9 sene nişanlı kaldı. Ondan sonra düğüne hazırlanırken nişan bozuldu, kız tarafı vermedi. Psikolojisi bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. ‘Daha evlenmem' dedi. Bir de kaza geçirdi, kafasını vurmuş. Ondan sonra hala yollarda dolaşıyor. Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum ama gücüm yok. Beyim öleli 33 sene oldu. Bazen çocuklar için kızlar için ‘gelmesinler' diyor. Ama her zaman değil.