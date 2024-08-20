E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı
İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu'nda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'te yaşadığı evde ölü bulundu. Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Salman'ın annesi, oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını, fakat nişanın bozulduğunu, daha sonrasında kafasından yaralandığını ve bu olaylardan sonra oğlunun kendisini yollara vurarak yaz kış demeden sürekli yürüdüğünü söylemişti.
D-100 Karayolu'nda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı. Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Salman, Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Salman, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak'taki evinde ölü bulundu.