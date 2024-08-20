E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı

İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu'nda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'te yaşadığı evde ölü bulundu. Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Salman'ın annesi, oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını, fakat nişanın bozulduğunu, daha sonrasında kafasından yaralandığını ve bu olaylardan sonra oğlunun kendisini yollara vurarak yaz kış demeden sürekli yürüdüğünü söylemişti.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 1

D-100 Karayolu'nda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı. Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Salman, Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Salman, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak'taki evinde ölü bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 2

Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 3

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 4

ARKASINDAKİ HİKAYEYİ ANNESİ ANLATMIŞTI

Oğlu Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, Selami Salman'ın daha genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu belirtmişti.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 5

Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını söylemişti.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 6

Anne Medine Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etmişti.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 7

E-5 Karayolu'nda yürürken aynı zamanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman, “İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim.” demişti.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 8

Neden yürüyorsun sorusu üzerine Selami Salman, “Bekle gör.” şeklinde cevap vermişti.
Salman konuşmasının devamında, “Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan veriyorlar. Söylüyorum; ‘Selami ben.” demişti.

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 9

“GÜNEŞTE, SOĞUKTA, KIŞTA DOLAŞIYOR”

Selami Salman'ın annesi Medine Salman oğlu ile ilgili şunları söylemişti:

“Önceden çok neşeli bir çocuktu. Bir kız sevmişti, nişanladım. 9 sene nişanlı kaldı. Ondan sonra düğüne hazırlanırken nişan bozuldu, kız tarafı vermedi. Psikolojisi bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. ‘Daha evlenmem' dedi. Bir de kaza geçirdi, kafasını vurmuş. Ondan sonra hala yollarda dolaşıyor. Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum ama gücüm yok. Beyim öleli 33 sene oldu. Bazen çocuklar için kızlar için ‘gelmesinler' diyor. Ama her zaman değil. 

E-5'te yürüyen adamdan acı haber: Hikayesi yürekleri dağlamıştı - 10

Sevdiği kız çoktan evlendi çoluk çocuğu var. Ama bu evlenmedi. Çaresizim. Kötü evde oturuyor diyorlarmış internette. Ne ilgisi var. Ben orada iki gelinle oturdum, kaç tane torunla çocukla oturdum. ‘Yolda yürüyor' diyorlar. Aç susuz sanıyorlar. Yarı yiyor yarı yemiyor. Güneşte soğukta kışta dolaşıyor. Sağlıklı olsa demek ki dolaşmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum.”

DAHA FAZLA GÖSTER