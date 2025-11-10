E-Devlet'te teknik aksaklık yaşanıyor

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve vatandaşlara verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan E-Devlet, TOKİ 500 bin konut başvurusunun erişime açıldığı gün teknik sorunlarla gündeme geldi. Peki, e-Devlet çöktü mü?