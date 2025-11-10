E-Devlet'te teknik aksaklık yaşanıyor
10.11.2025 16:50
Son Güncelleme: 10.11.2025 16:50
Birkan Erol
E-Devlet'te teknik aksaklık yaşanıyor. TOKİ kampanyasına yoğun ilgi sistemi etkilemiş olabilir
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve vatandaşlara verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan E-Devlet, TOKİ 500 bin konut başvurusunun erişime açıldığı gün teknik sorunlarla gündeme geldi. Peki, e-Devlet çöktü mü?
E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?
E-Devlet'te bugün erişime açılan TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar sistemde teknik aksaklık hatası almaya başladı.
E-Devlet'e giren vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." hatasıyla karşılaştı.
TOKİ BAŞVURULARI YOĞUNLUK OLUŞTURDU
E-Devlet sistemiyle ilgili yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan teknik aksaklığın TOKİ başvurularında meydana gelen yoğunluk nedeniyle yaşandığı öngörülüyor.