E-Devlet'te teknik aksaklık yaşanıyor

10.11.2025 16:50

Son Güncelleme: 10.11.2025 16:50

Birkan Erol

E-Devlet'te teknik aksaklık yaşanıyor. TOKİ kampanyasına yoğun ilgi sistemi etkilemiş olabilir

Anadolu Ajansı

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve vatandaşlara verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan E-Devlet, TOKİ 500 bin konut başvurusunun erişime açıldığı gün teknik sorunlarla gündeme geldi. Peki, e-Devlet çöktü mü?

 

Anadolu Ajansı

E-Devlet'te bugün erişime açılan TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar sistemde teknik aksaklık hatası almaya başladı.

 

E-Devlet'e giren vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." hatasıyla karşılaştı.

Anadolu Ajansı

E-Devlet sistemiyle ilgili yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan teknik aksaklığın TOKİ başvurularında meydana gelen yoğunluk nedeniyle yaşandığı öngörülüyor.