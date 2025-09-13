e-Devlet'te yeni dönem: Ortak bildirim sistemi geliyor

Yeni Orta Vadeli Program açıklandı.

Bu kapsamda, dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor.

Programda e-Devlet'e köklü bir değişiklik getirmesi beklenen bir proje de var.