Eber Gölü'nde kamış hasadı başladı: İngiltere ve Hollanda'ya gönderiliyor

Derekarabağ köyünde kurulu tesislerden birinin sahibi olan Hüseyin Kılıç, toplanan kamışların Bolvadin'den yurt içi ve yurt dışına gönderilmesi sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kılıç, "Bu yıl ürünlerimizdeki rekolte gölün yanma sebebinden dolayı önceki yıllara göre yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştü. Bunun nedeni gölün susuz kalması ve yanmasından dolayı. Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl 400'e kadar düştü. Ürünleri Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yolluyoruz. Oralarda doğal izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Betondan daha iyi çünkü hava alma özelliği var. Yurt dışından ürünü ilgi büyük inşallah bu ilgi yurt içi piyasadan da olacak" diye konuştu.