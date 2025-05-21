Eber Gölü'nde kamış hasadı başladı: İngiltere ve Hollanda'ya gönderiliyor
Eber Gölü'nde hasadı başlayan ve İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç edilen kamışta rekolte bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık yüzde 70 azalırken, bunun en büyük nedeninin gölde kuruma tehlikesinin baş göstermesi ve göl çevresinde çıkan yangınlar olduğu belirtildi.
Ege Bölgesi'nin en önemli göllerinden biri olan Eber Gölü'nde kamış hasadı başladı. Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında toplanan kamışlar yurt içi ile birlikte İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.