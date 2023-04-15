Ebrar Karakurt'tan Julia Ituma için duygusal paylaşım

EBRAR KARAKURT'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Novara forması giyen milli voleybolcumuz EBRAR KARAKURT, Julia Ituma için dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı. Takımıyla birlikte dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılan Ebrar, Ituma ile sarıldığı bir fotoğraflarını paylaşıp; "Aşkım Titu... Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.