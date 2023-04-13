Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?)

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin incelemesi sürüyor. Genç voleybolcunun son anları otelin güvenlik kamerasına yansırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 1

19 yaşındaki Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

VIDEO: Julia Ituma 'nın son görüntüleri

TÜRKİYE HABERLERİ

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 2

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 3

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 4

Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 5

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 6

Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 7

Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 8

Takım, yaşadığı şoku atlatamazken Ebrar Karakurt  da otel önünde görüntülendi.

Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 9

POLİS İNCELEME YAPTI

Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi.

Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 10

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ituma'nın koridorda bir süre yere oturduktan sonra odasına girdiği görülüyor.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 11

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ituma'nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 12

Soruşturma kapsamında Ituma'nın ölü muayene işlemleri yapıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. Gelecek rapor sonucunda kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 13

Bu arada İtalyan takımı saat 13.00 sıralarında otelden ayrıldı.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?) - 14

JULIA ITUMA KİMDİR?

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.

19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.

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