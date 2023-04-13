Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü (Julia Ituma kimdir?)

19 yaşındaki Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti.
Takım, yaşadığı şoku atlatamazken Ebrar Karakurt da otel önünde görüntülendi.
Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.
Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi.
Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ituma'nın koridorda bir süre yere oturduktan sonra odasına girdiği görülüyor.
Ituma'nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ituma'nın ölü muayene işlemleri yapıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. Gelecek rapor sonucunda kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.
Bu arada İtalyan takımı saat 13.00 sıralarında otelden ayrıldı.
Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.
19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.