Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı

Kahramanmaraş'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkan site sakinlerine ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar duygulandırıyor.

Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 1

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 10 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 2

Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor.

Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 3

Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan çanta, kitaplar ve fotoğraf albümleri dikkati çekiyor.

Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 4

Site sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf görenleri duygulandırıyor.

Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 5

Fotoğraflar arasında bulunan küçük bir kız çocuğunun "Benim annem bir melek" yazısının önünde çektirdiği kare ile "Yılın En Mükemmel Öğretmeni"ne yazılı küçük plaket, depremin geride bıraktığı acı izler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 6
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 7
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 8
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 9
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 10
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı - 11

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