Ebrar'ı ölüme götüren ihmaller zinciri: "Beş dakika aşağı inmişti"

İzmir'de yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren dokuz yaşındaki Ebrar Aktaş, ihmaller zincirinin kurbanı oldu. Ebrar'ın acılı annesi, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, yük asansöründen düşen koltuğun altında kalıp yaşamını yitirdi.

Olay 20 Eylül günü Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi'nde meydana geldi.

H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, o sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan küçük kız ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Ebrar, kurtarılamadı.

ACILI ANNE ADALETİ BEKLİYOR

Acılı anne Songül Lök, Gaziemir ilçesindeki evinde 19 yaşındaki oğluyla taziyeleri kabul ediyor.

Olay günü yaşananları anlatan Lök, taşınacak ablasına yardım etmek için kızıyla Menderes'e gittiğini söyledi.

Nakliye firması çalışanlarının eve gelerek asansörü kurduğunu belirten Lök, kurulan asansör düzeneğinin sağlam olmadığını, koltuk düşmeden önce de sehpaların kırıldığını belirtti.

"BEŞ DAKİKA AŞAĞIYA İNMİŞTİ"

Anne Lök, yanına gelen kızı Ebrar'ın "Anneciğim ben dışarıya çıkacağım. Asansör yukarıya nasıl iniyor çıkıyor, merak ediyorum, bakabilir miyim?" dediğini anlattı.

Kızına "Çıkma" dediğini anlatan acılı anne, "'Anneciğim, bakıp geleceğim' dedi. Çocuk beş dakika aşağıya indi. 'Pat' diye bir ses duydum. Ses duyunca önce 'çocuğa bir şey oldu' dediler. Kimin çocuğu diye balkondan bakmak istedim ama Ebrar aklıma gelmedi. Nasıl oluyorsa asansörün halatı kopmuş. Koltuk çocuğa çarpmış." diye konuştu.

EBRAR'IN ÖLÜMÜNDEKİ İHMALLER ZİNCİRİ

Nakliye asansörünün ev eşyası taşımaya uygun olmadığını iddia eden Lök, şunları kaydetti:

"- Kızım 9 yaşındaydı. Melek oldu ama ihmaller tarafı var. Asansör neden dik kuruldu? Neden inşaat asansörü kuruyorsun? Yanları neden kapalı değil?

- Karakola ifademi verdiğimde, 'onlar da ekmek paralarının peşinde, onları da suçlamak istemiyorum' dedim. Çünkü ne olduğunu bilmiyordum. 'Koltuk düşmüştür', 'rüzgar düşürmüştür' dedim. Şu an sadece ihmallerin peşindeyim.

- Gerçekten çok ihmal var. Suçlularsa suçlarını çekmelerini istiyorum. Etrafında güvenlik önlemi yok. Bir güvenlik şeridi çekilmesi gerekiyor, o yok. Eşya değil, inşaat asansörü.

- Yeğenim firmanın kendisini aramış. Firma taşeron mu artık neyse gitmiş onları göndermiş. Sen kendi işini başkasına niye veriyorsun? Firma kendi gelmeyip işini başkasına vermiş."

Songül Lök, dava için altı avukat tuttuklarını, sürecin tüm ayrıntılarını takip edeceklerini vurguladı.

İKİ FİRMA YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül'de taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

