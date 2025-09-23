Ebrar'ı ölüme götüren ihmaller zinciri: "Beş dakika aşağı inmişti"
İzmir'de yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren dokuz yaşındaki Ebrar Aktaş, ihmaller zincirinin kurbanı oldu. Ebrar'ın acılı annesi, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, yük asansöründen düşen koltuğun altında kalıp yaşamını yitirdi.
Olay 20 Eylül günü Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi'nde meydana geldi.
H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, o sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü.
Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan küçük kız ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Ebrar, kurtarılamadı.