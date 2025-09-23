Ebrar'ı ölüme götüren ihmaller zinciri: "Beş dakika aşağı inmişti"

EBRAR'IN ÖLÜMÜNDEKİ İHMALLER ZİNCİRİ

Nakliye asansörünün ev eşyası taşımaya uygun olmadığını iddia eden Lök, şunları kaydetti:

"- Kızım 9 yaşındaydı. Melek oldu ama ihmaller tarafı var. Asansör neden dik kuruldu? Neden inşaat asansörü kuruyorsun? Yanları neden kapalı değil?

- Karakola ifademi verdiğimde, 'onlar da ekmek paralarının peşinde, onları da suçlamak istemiyorum' dedim. Çünkü ne olduğunu bilmiyordum. 'Koltuk düşmüştür', 'rüzgar düşürmüştür' dedim. Şu an sadece ihmallerin peşindeyim.

- Gerçekten çok ihmal var. Suçlularsa suçlarını çekmelerini istiyorum. Etrafında güvenlik önlemi yok. Bir güvenlik şeridi çekilmesi gerekiyor, o yok. Eşya değil, inşaat asansörü.

- Yeğenim firmanın kendisini aramış. Firma taşeron mu artık neyse gitmiş onları göndermiş. Sen kendi işini başkasına niye veriyorsun? Firma kendi gelmeyip işini başkasına vermiş."

Songül Lök, dava için altı avukat tuttuklarını, sürecin tüm ayrıntılarını takip edeceklerini vurguladı.