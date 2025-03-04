Ece Gürel bulundu mu? Kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler

SON SİNYAL BELGRAD ORMANI'NDAN GELMİŞTİ



Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Güler'den 2 gündür haber alınamamış, bunun üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı.



Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Güler'in eşi Sezer Güler açıklamalarda bulundu. Güler, "11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı.



Annesi, 'Hacıosman’da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunu üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor.



Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum." diye konuştu.