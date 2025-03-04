Ece Gürel bulundu mu? Kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler
Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu düşünülen Ece Gürel'in son durumu merak ediliyor. Kağıthane Gültepe'deki evinden çıkan ve ardından kaybolan, kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda devam ediyor. Ece Gürel'in eşi Sezer Güler, "İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı. 'İstifa edeceğim' dedi. Hava almaya gidecekti. Telefonu aradık, cevap verilmedi" demişti. İşte, Ece Gürel'i ara çalışmalarında son gelişmeler...
Üç gündür haber alınamayan Ece Gürel için arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Öte yandan bugün ise Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ederken, Mimar Ece Gürel'in kişisel eşyaları bulundu. İşte, kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler...