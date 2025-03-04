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Ece Gürel bulundu mu? Kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler

Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu düşünülen Ece Gürel'in son durumu merak ediliyor. Kağıthane Gültepe'deki evinden çıkan ve ardından kaybolan, kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda devam ediyor. Ece Gürel'in eşi Sezer Güler, "İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı. 'İstifa edeceğim' dedi. Hava almaya gidecekti. Telefonu aradık, cevap verilmedi" demişti. İşte, Ece Gürel'i ara çalışmalarında son gelişmeler...

Ece Gürel bulundu mu? Kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler - 1

Üç gündür haber alınamayan Ece Gürel için arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Öte yandan bugün ise Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ederken, Mimar Ece Gürel'in kişisel eşyaları bulundu. İşte, kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ece Gürel bulundu mu? Kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler - 2

ECE GÜREL'İN KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

Çalışmalara AFAD, itfaiye, belediye ve çevre illerden de arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bir yandan ormanın içinde bir yandan da gölette arama yapılırken, Gürel'e ait olduğu düşünülen mont, çanta, telefon ve bazı kişisel eşyalar bulundu.

Bulunan eşyalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çalışmalar sırasında termal dron da kullanıldığı görüldü.

Ece Gürel bulundu mu? Kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler - 3

SON SİNYAL BELGRAD ORMANI'NDAN GELMİŞTİ


Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Güler'den 2 gündür haber alınamamış, bunun üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı.

Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Güler'in eşi Sezer Güler açıklamalarda bulundu. Güler, "11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı.

Annesi, 'Hacıosman’da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunu üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor.

Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum." diye konuştu.

Ece Gürel bulundu mu? Kayıp Ece Gürel hakkında son gelişmeler - 4

ECE GÜREL KİMDİR?

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel 36 yaşında

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel, özel bir şirkette çalışıyordu.

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